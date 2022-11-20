أبو تريكة يعلق على خسارة قطر أمام الإكوادور اليوم في كأس العالم 2022

علق النجم المصري ومحلل قنوات بي إن سبورتس القطرية محمد أبو تريكة على الهزيمة التي تلقاها منتخب قطر أمام منتخب الإكوادور في المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022.

وكان العنابي قد خسر في افتتاحية المونديال بهدفين نظيفين أمام الإكوادور عن طريق اللاعب إينير فالنسيا الذي سجل الهدف الأول من خلال ضربة جزاء والثاني برأسية في شوط المباراة الأول.

أبو تريكة يعلق على خسارة قطر أمام الإكوادور في كأس العالم 2022

وجه أسطورة النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق اللاعب والمحلل محمد أبو تريكة انتقادات لمنتخب قطر بعد الهزيمة والأداء الذي قدمه أمام الإكوادور في المباراة الافتتاحية في كأس العالم 2022 اليوم.

وقال أبو تريكة عبر قنوات بي إن سبورتس: "كيف يمكن أن يكون منتخب قطر بطل آسيا ويأتي 60 ألف مشجع لمؤازرته في الملعب ويقدم هذا المستوى".

وتابع: " من الواضح أنه كان هناك خوف ورهبة من جانب منتخب قطر، فهو لم يمتلك الجرأة إلى جانب ارتكاب العديد من الأخطاء الدفاعية".

واختتم أبو تريكة: "مدرب الإكوادور فعل كل شيء على عكس مدرب قطر، أنا أشعر أن مدرب الإكوادور كان يمتلك دراعين مثل ما يحدث في لعبة البلايستيشن ويتحكم في مجريات اللعب والمباراة بشكل تام".

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