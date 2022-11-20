ألغى حكم مباراة قطر والإكوادور فرصة تحطيم الرقم القياسي الخاص بـ أسرع هدف في افتتاحية والذي سجله البرازيلي سيزار سامبايو بعد 5 دقائق في مرمى إسكتلندا في كأس العالم 1998 في فرنسا.

وفي خلال أول 5 دقائق، تمكن منتخب الإكوادور من تسجيل أول هدف في كأس العالم 2022 في مرمى قطر عن طريق المهاجم فالنسيا، ولكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعدة تم إلغاء الهدف.

حكم مباراة قطر والإكوادور يلغي أسرع هدف في افتتاحية كأس العالم

ألغى دانيلي أورساتو حكم مباراة قطر والإكوادور هدف المهاجم الإكوادوري فالنسيا بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي التسلل، وذلك بعد أن كانت أولى مواجهات المونديال على وشك تحطيم الرقم القياسي لـ أسرع هدف في افتتاحية كأس العالم والذي سجله البرازيلي سيزار سامبايو في 1998.

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