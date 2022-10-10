أتلتيكو مدريد يؤكد تعاقده النهائي مع غريزمان من برشلونة

أعلن أتلتيكو مدريد اليوم الاثنين عن توصله لاتفاق مع جاره برشلونة يقضي بالتعاقد مع النجم الدولي الفرنسي أنتوان غريزمان بصورة نهائية حتى صيف عام 2026.

وانتقل المهاجم إلى فريق العاصمة الإسبانية على سبيل الإعارة منذ أغسطس من عام 2021 بعد فترة صعبة قضاها في البارسا الذي انتقل إليه مقابل 116 مليون دولار في 2019.

ماذا قال أتلتيكو عن عقد غريزمان ؟

قال أتلتيكو مدريد في بيان رسمي: "وقع غريزمان على عقد سيربطه بالنادي حتى الثلاثين من يونيو لعام 2026."

ولعب نجم ريال سوسييداد السابق دوراً أساسياً في الروخيبلانكوس الموسم المنصرم تحت إشراف الأرجنتيني دييغو سيميوني.

بدوره، أكد جوان لابورتا رئيس برشلونة أمس الأحد عن قيمة الصفقة والتي ستصل لنحو 20 مليون يورو إضافة لـ 4 ملايين أخرى على شكل متغيرات.

يذكر أن الهداف الفرنسي خاض 303 مباريات مع أتلتيكو مدريد حتى الآن في جميع المنافسات زار الشباك خلالها في 144 مناسبة.