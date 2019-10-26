أتلتيكو يجاور برشلونة في صدارة الليغا بعد فوزه على بلباو

استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في آخر ثلاثة مراحل في الدوري الإسباني، بإسقاط ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن المرحلة العاشرة.

احتاج فريق المدرب دييغو سيميوني 20 دقيقة لزيارة مرمى الحارس أوناي سيمون بتوغل عن طريق آنخيل كوريا داخل منطقة الجزاء، انتهى بتمريرة لساوول نيغيز الذي غالط الحارس بتسديدة أرضية بقدمه اليسرى سكنت الشباك.

وقتل ألفارو موراتا المباراة بالهدف الثاني من متابعة لعرضية أرسلت من الجانب الأيمن في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة، يتساوى أتلتيكو مدريد مع المتصدر برشلونة في عدد النقاط، ولكل منهما 19 نقطة، لكن للبرسا مباراة الكلاسيكو المؤجلة مع ريال مدريد.

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