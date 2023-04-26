أرتيتا يرمي بثقله في تشكيلة أرسنال اليوم ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيلة أرسنال اليوم أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضها فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساءً في الأسبوع 33.

يستعد نادي أرسنال اليوم لخوض مواجهة حاسمة على أرضية ملعب "الاتحاد" أمام الملاحق والمنافس المباشر نادي مانشستر سيتي في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

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الجانرز بقيادة ميكيل أرتيتا لن يكون أمامهم الكثير من الخيارات اليوم سوى الفوز، حيث أن الخسارة أمام غوارديولا ولاعبيه ستعني أن حلم التتويج باللقب سيصبح صعب المنال أو سيبقى قيد المنافسة حتى آخر جولة، لذا يدفع أرسنال اليوم بكل أوراقه لإنجاز المهمة بنجاح.

تشكيلة أرسنال المتوقعة أمام مان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: أولكسندر زينشينكو ، جابرييل ماجاليس ، روب هولدينغ ، بن وايت

خط الوسط: جرانيت تشاكا ، توماس بارتي ، مارتن أوديغارد

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي ، جابرييل خيسوس ، بوكايو ساكا