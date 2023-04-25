معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضه من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المفصلية في الأسبوع 33.

يضبط عشاق الحماس والإثارة في عالم الساحرة المستديرة ساعاتهم على موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023، والمقرر أن تلعب الأربعاء الموافق 26 أبريل في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

المواجهة ستكون نارية بلا شك، حيث سيسعى فيها السيتزنز لحصد الثلاث النقاط على ملعب "الاتحاد" وتضييق الخناق على صاحب المركز الأول الجانرز والذي يأمل عشاقه أن يفوز في هذا اللقاء ليحسم لقب الدوري بنسبة 90 في المائة.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي؟

أعنت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، حيث وقع الاختيار على المعلق التونسي عصام الشوالي.

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وسيتولى الشوالي القيادة الصوتية والتعليق على أحداث ومجريات اللقاء الناري المنتظر بين السيتي والمدفعجية والمقرر أن يتم بثه عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.