أرسنال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم سالزبورغ نوح أوكافور

البوابة – أعرب نادي أرسنال الإنجليزي عن اهتمامه الكبير بالاستفادة من خدمات مهاجم فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي اللاعب السويسري الشاب نوح أوكافور.

وتكشف صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من بين الأندية التي قيمت الفترة الماضية مستوى اللاعب السويسري الشاب، وعليه تم اعتماد قرار التعاقد معه لتعزيز الخيارات الهجومية.

أرسنال يدخل سباق التعاقد مع النجم السويسري نوح أوكافور

لم يكن أرسنال النادي الوحيد الذي رأى الموهبة الفذة في اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، حيث أنه كان تحت المراقبة أيضًا من قبل كشافة نادي توتنهام ووست هام.

وبالعودة إلى الأرقام والنتائج، فإن نوح أوكافور ساهم في تسجيل 14 هدفًا مع سالزبورغ خلال 34 ظهور له، كما أنه سطع نجمه أكثر من خلال تسجيله 7 أهداف خلال 19 مباراة قبل فترة التوقف الدولي الماضية بسبب كأس العالم 2022.

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يشار إلى أن أوكافور يرتبط بعقد مع سالزبورغ حتى صيف 2024، وهو ما يقلل فرص النادي النمساوي بالحصول على مبلغ مالي كبير يناسب قدرات وإمكانيات مهاجمها.