هداف سيلتا فيغو يلفت انتباه الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي

البوابة – أصبح الجوهرة الإسبانية ولاعب نادي سيلتا فيغو جابري فيجا محط أنظار عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالآونة الأخيرة، بالإضافة إلى اهتمام كبير أيضًا من جانب ريال مدريد لضمه بدلًا من بيلينغهام.

وكان جابري فيجا صاحب الـ20 عامًا قد سجل مع سيلتا فيغو في الجولة الماضية أمام إسبانيول هدفه التاسع مع الفريق خلال الموسم الحالي في الدوري الإسباني.

نجم سيلتا فيغو جابري فيجا يخطف اهتمام الأندية في الدوري الإنجليزي

يشغل جابري فيجا مركز الوسط الهجومي في سيلتا فيغو، وهو من أبرز المواهب الشابة حاليًا والتي أصبحت محط أنظار أندية كبرى في الدوري الإنجليزي إلى جانب ريال مدريد.

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بحسب التقارير، فإن النادي الملكي كان قد أرسل كشافته لمتابعة اللاعب في العديد من المباريات هذا الموسم، حيث أن الإدارة تفكر به كبديل للنجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي يلعب حاليًا في نادي بوروسيا دورتموند.

يشار إلى أن جابري فيجا يرتبط بعقد مع نادي سيلتا فيغو حتى عام 2026، وقيمة الشرط الجزائي للتخلي عنه يبلغ 40 مليون يورو، إلى جانب أن اللاعب في الوقت الحالي تبلغ قيمته في سوق الانتقالات 10 مليون يورو.