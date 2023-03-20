كلوب يضغط على إدارة ليفربول لتجديد عقد جيمس ميلنر

البوابة – يحرص مدرب نادي ليفربول السيد يورغن كلوب على تجديد عقد اللاعب المخضرم في صفوف الفريق جيمس ميلنر، والذي من المقرر أن ينتهي عقده هذا الصيف في حزيران.

وبحسب "Football Insider"، فإن المدرب الألماني يريد الاحتفاظ بميلنر في قائمة الريدز، لا سيما وأنه من اللاعبين الذين لديهم خبرة وباع طويل في عالم الساحرة المستديرة.

كلوب يطلب من إدارة ليفربول تجديد عقد جيمس ميلنر

أوضحت التقارير الرياضية أن المدرب يورغن كلوب يضغط في الوقت الحالي على إدارة ليفربول لتمديد عقد اللاعب الإنجليزي، حيث يرى المدرب الألماني أن الروح القيادية لدى ميلنر سواء داخل أو خارج الملعب مهمة جدًا للاعبين في غرفة الملابس.

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أيضًا هناك بعض الأمور التي تزيد من قلق كلوب في هذا الشأن، وخاصة من جهة بعض الأندية التي تريد الاستفادة من خدمات ميلنر، مثل أستون فيلا وليدز يونايتد.

يشار إلى أن جيمس ميلنر انضم إلى ليفربول في صيف 2015، وخلال ظهوره في 32 مناسبة، 12 مباراة منها كان أساسيًا، تمكن من صناعة هدفين مع الفريق.