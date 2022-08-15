أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس قبل مواجهة الليلة

محمد صلاح يعتبر رقم صعب في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى نادي ليفربول، حيث في كل موسم يبهر الجميع بعدد الأهداف التي يسجلها ويصنعها على مدى موسم كامل، فعلى سبيل المثال الموسم الماضي استطاع أن يسجل 23 هدفًا ويصنع 14 هدفًا لينال لقب هداف الدوري.

وسيكون النجم المصري الليلة ضمن قائمة يورغن كلوب الأساسية في مواجهة كريستال بالاس في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، وذلك على ملعب الأنفيلد الساعة 10 بتوقيت السعودية.

أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس قبل المواجهة الليلة

ولكن قبل هذه المباراة، لا بد أن نستعرض أرقام محمد صلاح أمام كريستال بالاس، والذي يعتبر من أخطر اللاعبين على هذا النادي تحديدًا، حيث في 9 مواجهات مع كريستال بالاس سجل صلاح 7 أهداف وصنع 4 أهداف، لذلك ينتظر عشاق الريدز الليلة هذه المباراة بحماس لمعرفة ما سيقدمه الملك المصري محمد صلاح.

الجدير بالذكر أن ليفربول يسعى للفوز بهذه المباراة الليلة، خاصة بعد أن سقط في فخ التعادل أمام فولهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-2.

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