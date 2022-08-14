موعد حفل الكرة الذهبية 2022 من أبرز المواعيد التي يترقبها وينتظرها عشاق المستديرة، لمعرفة من هو الاسم الجديد الذي سيتوج بهذه الجائزة، خاصة وأن هذا العام يغيب البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن قائمة المرشحين بعد أن حققها في آخر مرتين عامي 2019 و2021 بعد إلغاء نسخة 2020.

ولعل أن جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" تحظى باهتمام كبير حول العالم وذلك لأنها تعد من أهم الجوائز الفردية في كرة القدم، وربما قد يكون البعض شعر بالصدمة بسبب غياب ميسي عن قائمة المرشحين في حفل الكرة الذهبية 2022، إلّا الواقع يقول أن الترشيحات تميل إلى فوز الفرنسي كريم بنزيما الذي قدم أداءً استثنائيًا الموسم الماضي مع الملكي وخاصة في دوري أبطال أوروبا.

بالطبع، سيكون هناك منافسة في حفل الكرة الذهبية 2022 ولن تقتصر الترشيحات على بنزيما فقط، حيث يتواجد ضمن القائمة الأولية للمرشحين كل من النجم المصري محمد صلاح، ولوكا مودريتش نجم وسط مدريد، والعديد من الأسماء الأخرى المميزة.

موعد حفل الكرة الذهبية (المصدر: الصفحة الرسمية للبالون دور على تويتر)

موعد حفل الكرة الذهبية 2022 والأسماء المرشحة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة حفل الكرة الذهبية 2022 على مسرح شاتليه في باريس، وذلك في تاريخ 17 أكتوبر 2022 الذي يصادف يوم الإثنين، وموعد انطلاق الحفل سيكون في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لهذا الحدث هي قنوات بي إن سبورتس، كما يمكن متابعة حفل الكرة الذهبية 2022 عن طريق التغطية المباشرة التي يتم نقلها بواسطة العديد من المواقع على الإنترنت مثل موقع "جول".

أما بالنسبة لقائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022 تحتوي على أبرز الأسماء التالية:

كريم بنزيما – ريال مدريد

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة

تيبو كورتوا – ريال مدريد

محمد صلاح – ليفربول

رياض محرز – مانشستر سيتي

كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد

كيفين دي بروين – مانشستر سيتي

لوكا مودريتش – ريال مدريد

كيليان مبابي – باريس سان جيرمان

إرلينج هالاند – مانشستر سيتي

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

جدول مباريات اليوم الأحد 14 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة