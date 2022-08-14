دوري المحترفين السعودي موسم 2022-2023 يتصدر في الآونة الأخيرة محركات البحث على "غوغل" وبقوة، حيث لم يتبقى إلّا القليل على انطلاق الجولة الأولى والتي من المقرر أن تبدأ الشهر الجاري.

ومن المعروف عن دوري المحترفين السعودي أنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية سواء داخل السعودية أو خارجها، حيث أن هناك أندية سعودية مثل الهلال والنصر والاتحاد وغيرها، تملك مشجعين ومؤازرين من مختلف أنحاء الوطن العربي، ودائمًا ما تكون أخبار دوري المحترفين السعودي محط اهتمام شريحة واسعة.

موعد مباريات دوري المحترفين السعودي الجولة الأولى والقنوات الناقلة

موعد مباريات دوري المحترفين السعودي موسم 2022-2023 هو يوم الخميس 25 أغسطس 2022، ومن ضمن أبرز المواجهات في الجولة الأولى هي المباراة التي ستجمع نادي الهلال مع الخليج في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية.

أيضًا تستكمل مباريات دوري المحترفين السعودي الجولة الأولى يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، ومن أبرز المواجهات مباراة الاتحاد مع العدالة في تمام الساعة 6:45 م بتوقيت السعودية.

وتختتم الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي يوم السبت 27 أغسطس 2022، ومن أبرز المواجهات الختامية للجولة الأولى هي مباراة النصر ضد الوحدة التي ستقام في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية.

وسيتم بث مباريات دوري المحترفين السعودي عبر قنوات "SSC" المجانية على قمر نايل سات، على الرغم من أن الجماهير بحسب ما تم تداوله عبر العديد من المواقع الرياضية السعودية كانت تتمنى أن يكون الناقل مختلف، خاصة وأن التجربة السابقة مع قنوات "SSC" في نقل موسم 2021-2022 لم تكن ضمن التوقعات بسبب الأعطال الفنية ومشاكل البث في كثير من الأحيان.

وبما أن قنوات "SSC" هي من القنوات الناقلة رسميًا لمباريات الدوري السعودي للمحترفين، يجب التأكد من ضبط التردد الخاص بالقناة لاستقبال القناة بجودة عالية، والتردد هو:

التردد: 12418.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

أما في حال استخدام القمر الصناعي عرب سات، يجب ضبط التردد كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد: 12418.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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