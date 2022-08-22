يشارك محمد صلاح اليوم أساسيًا في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد التي ستقام الليلة في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية على ملعب أولد ترافورد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودائمًا ما يترقب عشاق الريدز وخاصة في مصر والبلاد العربية نجمهم العربي المميز محمد صلاح، الذي بات رقمًا صعبًا في الدوري الإنجليزي سواء على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية، إلى جانب الأرقام القياسية التي يواصل تحقيقها، وآخرها عندما سجل في أول مباراة أمام فولهام، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في المباريات الافتتاحية في البريميرليغ برصيد 8 أهداف، معادلًا رقم كل من آلان شيرر، واين روني، وفرانك لامبارد.

محمد صلاح (المصدر: أ ف ب)

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد قبل مواجهة الليلة في الدوري الإنجليزي

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد لا يستهان بها أبدًا، حيث أن النجم المصري لديه 9 أهداف في سجله التهديفي أمام الشياطين الحمر إلى جانب مساهمته في صناعة هدفين وكل ذلك في 10 مباريات فقط، حيث يتساوى حاليًا مع جيرارد نجم الريدز السابق الذي ساهم في نفس عدد الأهداف ولكن خلال 35 مباراة أمام اليونايتد.

وفي حال سجل محمد صلاح في مواجهة الليلة أمام مان يونايتد، سيحقق إنجازًا جديدًا، حيث سيصبح الهداف التاريخي في مواجهات ليفربول أمام يونايتد.

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