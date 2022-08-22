تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي اليوم، هي ما يتابعه عن كثب عشاق الريدز بهدف معرفة الأسماء التي سيعتمد عليها الألماني يورغن كلوب في مواجهة اليوم أمام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة من البريميرليغ.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي حاليًا هو المركز 15 برصيد نقطتين فقط، حيث أن فرقة يورغن كلوب لم تحظى ببداية جيدة هذا الموسم بعد السقوط في فخ التعادل في أول جولتين، لذلك ينتظر جماهير الريدز اليوم التعويض أمام يونايتد وحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

هناك العديد من الغيابات في صفوف الريدز في مواجهة الليلة أمام يونايتد، من أبرزهم الوافد الجديد الأوروغواني داروين نونيز الذي تعرض للطرد في مباراة فريقه السابقة أمام كريستال بالاس، إلى جانب نجم خط الوسط تياغو ألكنتارا بسبب الإصابة، لذلك قد يعتمد كلوب على التشكيلة التالية:

الحراسة: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد – غوميز – فان دايك – روبرتسون

الوسط: هندرسون – فابينيو – نابي كيتا

الهجوم: محمد صلاح – لويس دياز – فيرمينو

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