تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم، هي محط اهتمام متابعي الشياطين الحمر، حيث ينتاب الجميع الفضول حول الأسماء التي سيدفع بها الهولندي تين هاغ في مباراة اليوم ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي حاليًا هو المركز الأخير، وذلك بعد الخسارة في أول جولتين أمام كل من برايتون وبرنتفورد، وهي أسوأ بداية لليونايتد منذ سنوات طويلة، أيضًا هناك بعض الشائعات التي تقول أنه قد يتم إلغاء مباراة اليوم بسبب احتجاجات الجماهير على ملاك النادي، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن ولم يتم إجراء أي تغيير على موعد المباراة.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

كشفت صحية آس الإسبانية أن مدرب مان يونايتد تين هاغ سيعتمد على خطة 4-2-3-1، وسيلعب بثنائي مزدوج في محور خط الوسط من ضمنهم الوافد الجديد من ريال مدريد كاسيميرو.

حراسة المرمى: دي خيا

الدفاع: دالوت – فاران – مارتينيز – لوك شو

الوسط: كاسيميرو – فريد – إريكسن – سانشو – برونو فيرنانديز

الهجوم: كريستيانو رونالدو

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