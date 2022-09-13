أرقام مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ تاريخيًا قبل قمة اليوم المرتقبة

أرقام مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ تاريخيًا نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، قبل اللقاء المرتقب مساء اليوم في أليانز أرينا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويترقب الجميع قمة اليوم في دوري الأبطال بين برشلونة وبايرن ميونخ في المجموعة التي أطلق عليها مجموعة الموت، حيث أن هناك دين قديم ينتظر عشاق البارسا الموعد المناسب لتحصيله من البافاري، وهي النتيجة التاريخية التي تغلب فيها البايرن على برشلونة 8-2، وعلى ما يبدو أن تشافي وفرقته مستعدين لأخذ الثأر اليوم بناءً على نتائج الفريق المبهرة مؤخرًا.

برشلونة وبايرن ميونخ (المصدر: أ ف ب)

أرقام مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ تاريخيًا قبل مباراة اليوم

أرقام مواجهات برشلونة وبايرن ميونخ تاريخيًا يهتم مشجعي كلا الفريقين بمعرفتها، خاصة قبل لقاء اليوم المرتقب في دوري الأبطال، حيث جمعت الفريقين 13 مباراة، حقق فيها البافاري 9 انتصارات، في حين حقق البارسا انتصاران، وكان هناك تعادلان في المباريات المتبقية.

وبحسب الإحصاءات، فإن بايرن ميونخ لم يتعرض للهزيمة في آخر 30 مباراة لعبها في دوري أبطال أوروبا من أصل 32 مباراة، كما سجل البافاري على الأقل 3 أهداف في آخر 4 مباريات ضد برشلونة في كل المسابقات.

أيضًا بحسب الاحصاءات والأرقام المسجلة، فإن الكفة ترجح فوز بايرن ميونخ اليوم والذي استطاع التغلب على برشلونة في آخر 7 مباريات من أصل 8 مباريات في كل المسابقات.

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