تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعتبر قمة لقاءات الجولة الثانية في دور المجموعات.

ويستضيف اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي برشلونة الإسباني على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا اللقاء الأبرز هذا المساء، حيث يدخل تشافي وفرقته المعززة بالنجوم والصفقات الجديدة هذا الموسم وعلى رأسهم ليفاندوفسكي المتعطش لتسجيل الأهداف دائمًا، أمام البافاري المتحدي والصعب جدًا الذي يلعب اليوم على أرضه وبين جماهيره.

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام بايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن المايسترو تشافي هيرنانديز سيعتمد خطة لعب 4-3-3، وستتضمن تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: شتيغن

الدفاع: جوردي ألبا – كوندي – أراوخو – بيليرين

الوسط: بيدري – دي يونغ – فرانك كيسي

الهجوم: ديمبلي – ليفاندوفسكي – رافينيا

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