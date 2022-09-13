تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذا اللقاء الذي يعتبر قمة لقاءات الجولة الثانية في دور المجموعات.

ويستضيف اليوم الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية نادي بايرن ميونخ الألماني نظيره نادي برشلونة الإسباني على ملعب "أليانز أرينا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا اللقاء الأبرز هذا المساء والذي تتجه إليه جميع الأنظار، حيث يدخل تشافي وفرقته المعززة بالنجوم والصفقات الجديدة هذا الموسم وعلى رأسهم ليفاندوفسكي المتعطش لتسجيل الأهداف دائمًا، أمام البافاري المتحدي والصعب جدًا الذي يلعب اليوم على أرضه وبين جماهيره.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة أمام برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا تناقلتها بعض المواقع والمصادر الأوروبية، وبحسب ما جاء في التقارير خلال الساعات الماضية، فإن مدرب البافاري ناغلسمان سيعتمد خطة لعب 4-2-3-1، وستتضمن تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة اليوم الأسماء التالية:

الحراسة: نوير

الدفاع: بافارد – دي ليخت – هيرنانديز - ديفيز

الوسط: سابيتسر - كيميتش – ساني – موسيالا - مولر

الهجوم: ساديو ماني

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