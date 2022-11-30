أستراليا تقهر الدنمارك وتتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم

فاز منتخب أستراليا على نظيره الدنماركي بهدفٍ دون رد اليوم الأربعاء في المباراة التي شهدها ستاد الجنوب ليضمن التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 عن المجموعة الرابعة.

جاء هدف اللقاء اليتيم في الدقيقة 60 عن طريق المهاجم ماثيو ليكي.

أستراليا ترافق فرنسا إلى الدور الثاني

بهذه النتيجة، رفع المنتخب الأسترالي رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني خلف منتخب فرنسا المتصدر بنفس الرصيد والذي سقط أمام نظيره التونسي (الثالث برصيد 4 نقاط) بهدفٍ دون رد في فوز تاريخي لنسور قرطاج.

فيما تجمد رصيد منتخب الدنمارك عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتأهل الأستراليون والفرنسيون عن المجموعة الرابعة بانتظار الطرفين المتأهلين عن المجموعة الثالثة.