أسطورة تشيلسي يوجه رسالة للاعبين قبل موقعة الإياب أمام الريال

البوابة – أكد المدافع والنجم السابق في نادي تشيلسي غاري كاهيل أن الفريق عليه أن يلتزم بمهماته خلال المباراة المرتقبة في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 أمام ريال مدريد.

البلوز لا تزال أمامهم الفرصة لقلب الطاولة والعودة للمنافسة والوصول للمربع الذهبي، خاصة بعد الخسارة في سانتياغو برنابيو في الذهاب بهدفين مقابل لا شيء.

نجم تشيلسي غاري كاهيل يوجه رسالة للاعبين

كاهيل الذي يعرف تمامًا كيف يفوز بمثل هذه البطولات الكبيرة مع البلوز، اعترف أن الفوز على خصم صعب مثل ريال مدريد سيكون طلبًا صعبًا على اللاعبين خاصة وأن تشيلسي يمر في أسوأ فتراته.

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وفي تصريحات للنجم الإنجليزي لـ"BT Sport"، قال: "رسالتي للاعبين هي أن يخرجوا لأرض المعلب اليوم ويقدموا كل ما لديهم، ومحاولة السيطرة على مجريات اللعبة في المراحل المبكرة".

وأضاف: إذا قدم اللاعبون كل ما لديهم فعندها يمكنهم النظر في المرآة لاحقًا ليقولوا لقد فعلنا كل ما يمكننا فعله، لذلك عليهم ترك كل شيء على أرض الملعب وتقديم كل ما يمكن تقديم".