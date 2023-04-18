تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة هذا المساء.

يلعب تشيلسي اليوم على أرضه وبين جمهوره في "ستامفورد بريدج" على أمل اقتناص الفوز من الخصم الصعب في دوري أبطال أوروبا نادي ريال مدريد، حيث أن البلوز خسروا في الذهاب 2-0، إلّا أن المهمة في العودة ليست مستحيلة وأي شيء متوقع حدوثه في ليالي الأبطال.

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسيتم نقلها على قناة beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق حسن العيدروس.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة ضد ريال مدريد اليوم في إياب دوري أبطال أوروبا

المدرب: فرانك لامبارد

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ريس جيمس ، ويسلي فوفانا ، تياغو سيلفا ، مارك كوكوريا

خط الوسط: أنغولو كانتي ، إنزو فرنانديز ، ماتيو كوفاتشيتش

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ ، جواو فيليكس ، ميخايلو مودريك