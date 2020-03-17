أسطورة هولندا لكلوب: توقف عن البكاء

طالب أسطورة الكرة الهولندية، ويليم فان هانغيم، يورغن كلوب المدير الفي لليفربول بالكف عن البكاء على الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وودع حامل اللقب دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2 بمجموع مباراتي دور الستة عشر، بعد هزيمة الأول بنتيجة 3-2 في مباراة الإياب التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب آنفيلد، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بهزيمة الفريق الإسباني بهدف دون رد.

وأقر كلوب في وقت لاحق أن أتلتيكو استحق بالفعل التأهل إلى ربع النهائي، لكنه شكك في الأسلوب الدفاعي الصريح الذي انتهجه الروخيبلانكوس، بقوله "أنه لا يفهمه".

لكن هانغيم الذي كان ضمن لاعبي منتخب هولندا الذي خسر نهائي كأس العالم أمام ألمانيا الغربية عام 1974، سارع لانتقاد كلوب، بقوله: "أنا بالفعل غاضب من الأشخاص الذين يعتقدون أنه ينبغي على الجميع أن يهاجموا في الملعب مثل كلوب الذي تحدث بصورة غير لائقة عن دييغو سيميوني وأتلتيكو مدريد".