استعرض موقع "فوتبول بينشمارك" قائمة أعلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً من حيث القيمة لعام 2022 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكدإن".

وجاء النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند ومنتخب بلاده على رأس القائمة، وهو إضافة للإسباني بيدري نجم برشلونة هما الوحيدان فيها اللذين تتجاوز قيمتهما السوقية حاجز الـ 100 مليون يورو.

بيدري يحتل المركز الثاني (المصدر: أ ف ب)

أعلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً من حيث القيمة لعام 2022