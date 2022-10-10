استعرض موقع "فوتبول بينشمارك" قائمة أعلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً من حيث القيمة لعام 2022 في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكدإن".
وجاء النجم الإنجليزي الصاعد جود بيلينغهام لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند ومنتخب بلاده على رأس القائمة، وهو إضافة للإسباني بيدري نجم برشلونة هما الوحيدان فيها اللذين تتجاوز قيمتهما السوقية حاجز الـ 100 مليون يورو.
أعلى 10 لاعبين تحت 21 عاماً من حيث القيمة لعام 2022
- المركز العاشر: المهاجم الألماني كريم آديمي (بوروسيا دورتموند) بعمر 20 عاماً، وبقيمة 45.1 مليون يورو.
- المركز التاسع: الظهير البرتغالي نونو مينديش (باريس سان جيرمان) بعمر 20 عاماً، وبقيمة 52.5 مليون يورو.
- المركز الثامن: المهاجم الإسباني آنسو فاتي (برشلونة) بعمر 19 عاماً، وبقيمة 67.5 مليون يورو.
- المركز السابع: المدافع الكرواتي يوشكو غفيدرول (آر بي لايبتزيغ) بعمر 20 عاماً، وبقيمة 69.2 مليون يورو.
- المركز السادس: لاعب خط الوسط الإسباني غافي (برشلونة) بعمر 18 عاماً، وبقيمة 72.2 مليون يورو.
- المركز الخامس: لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا (ريال مدريد) بعمر 19 عاماً، وبقيمة 73 مليون يورو.
- المركز الرابع: لاعب خط الوسط الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) بعمر 19 عاماً، وبقيمة 82.6 مليون يورو.
- المركز الثالث: لاعب خط الوسط الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ) بعمر 19 عاماً، وبقيمة 84.7 مليون يورو.
- المركز الثاني: لاعب خط الوسط الإسباني بيدري (برشلونة) بعمر 19 عاماً، وبقيمة 105 مليون يورو.
- المركز الأول: لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) بعمر 19 عاماً، وبقيمة 125.1 مليون يورو.
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