أغويرو: ميسي سيرحل عن برشلونة في حالة وحيدة

أكد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي بأن مواطنه ليونيل ميسي سيعتزل في صفوف برشلونة، مشيراً إلى أن رحيله عن البارسا مرتبط فقط بحدوث كارثة في النادي.

وينتهي عقد "ليو" صاحب الـ 32 عاماً صيف عام 2021، وتحاول إدارة النادي الكتالوني التفاوض معه لتجديد عقده.

لكن مع توتر العلاقة بينه وبين إدارة برشلونة الحالية، فإن المفاوضات شبه متوقفة، مما دفع بعض الصحف إلى التكهن بإمكانية رحيل أسطورة النادي.

وتحدث أغويرو في برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني الشهير قائلاً: “أصبح ميسي بالفعل رمزاً وأسطورة في برشلونة، لكن أي شيء قد يحدث في كرة القدم.

“الكثير من اللاعبين انتقلوا إلى برشلونة من أجل ميسي، وهو مستمر مع النادي لأنه يحبه، ليونيل يلائمه كثيراً برشلونة، وهو مرتاح وسعيد هناك.

“بعض النظر عما يحدث الآن فهو مستمر، وقد يرحل فقط إذا حدث شيء كارثي”.