أغويرو يدافع عن ميسي

شدد المهاجم سيرخيو أغويرو على دافع وحب زميله القائد ليونيل ميسي لمنتخب الارجنتين لكرة القدم وأكد ان بلاده «ستحاول عدم الحلول وصيفة»، بعد خسارتها مرتين ضد تشيلي في كوبا أميركا التي تنطلق الشهر الجاري في البرازيل.

وتحدث أغويرو في مؤتمر صحفي في بوينوس أيرس عن أفضل هداف أوروبي للموسم المنصرم «نعلم جميعا رغبة ليو عندما ينضم إلى المنتخب. السعادة التي يجلبها أمر أساسي بالنسبة الينا لأننا نعرف جيدا إلى أي درجة يحب المنتخب. وأعتقد انه على الناس إدراك ذلك».

وأحرز ميسي كل الألقاب الكبرى مع فريقه برشلونة الاسباني، لكن الكثير من الارجنتينيين يلومونه لعدم تحقيق الإنجاز عينه مع منتخب بلاده.

وخسر أفضل لاعب في العالم خمس مرات والذي سيبلغ الثانية والثلاثين خلال البطولة، أربع مباريات نهائية مع «ألبي سيليستي»: ثلاث في كوبا أميركا، بينها آخر نسختين ضد تشيلي في 2015 و2016، وواحدة في كأس العالم 2014 ضد المانيا، علما بانه توج بذهبية اولمبياد 2008 وكأس العالم تحت 20 عاما في 2005.

وعن آمال بلاده في البطولة المقبلة، أضاف أغويرو «لا أحد يحب الحلول ثانيا. نملك الخبرة. سنقدم كل ما في وسعنا لعدم الحلول في مركز الوصافة».