أغويرو ينتقد قرار مانشستر سيتي بالتخلي عن رحيم ستيرلينغ

وصف سيرخيو أغويرو قرار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتخلي عن اللاعب رحيم ستيرلينغ بالقرار الغريب، وذلك بعد انتقال اللاعب الدولي الإنجليزي إلى نادي تشيلسي في وقت سابق هذا الصيف.

وانضم ستيرلينغ صاحب الـ27 عامًا إلى صفوف النادي اللندني في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد أن قضى ست سنوات في ملعب الاتحاد في صفوف السيتيزنز.

ماذا قال أغويرو عن رحيل ستيرلينغ من مانشستر سيتي؟

شكك لاعب السيتي السابق أغويرو في المنطق وراء رحيل ستيرلينغ، وقال عبر قناته على "تويتش": لا أفهم سبب بيع ستيرلينغ، أحيانًا يتخذ السيتي قرارات غريبة".

وتابع: "هناك قرارات يتخذها النادي وأخرى يتخذها اللاعب نفسه، لقد قلت منذ اليوم الأول لوصولي إلى هنا أنه يجب أن تكون في المكان الذي تريد أن تكون فيه، رحيم كان مدهشًا ولا يمكن التنبؤ به، لقد كان طموحًا وسجل وصنع العديد من الأهداف، لقد كان تأثيره واضحًا وطريقة لعبه وقلة إصاباته جعلته في القمة".

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