برشلونة يقدم عرضًا لضم قلب دفاع أتلتيك بلباو "إينيغو مارتينيز"

يستعد نادي برشلونة اليوم لتقديم عرضه لنادي أتلتيك بلباو للاستفادة من خدمات المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز، في خطوة مهمة من تشافي هيرنانديز لتعزيز الخطوط الخلفية للفريق.

وبحسب موقع "Tribalfootball"، فإن النادي الكتالوني قد جهز عرضًا لا يستهان به لضم مارتينيز، خاصة وأن اللاعب لديه شرطًا جزائيًا بقيمة 80 مليون يورو مع ناديه الحالي بلباو، وفي الوقت نفسه أكد مارتينيز أنه ليس لديه أي نية لتجديد عقده مع بلباو والذي يستمر حتى عام 2023.

بالإضافة لما سبق، كان نادي أتلتيك بلباو قد رفض التفاوض حول مستقبل اللاعب مارتينيز وخاصة بعد أول محادثة مع نادي برشلونة، لذلك قد يحاول النادي الكتالوني مواصلة المفاوضات وتقديم عرض يغطي قيمة الشرط الجزائي لعقد مارتينيز في حال أراد اللاعب المغادرة من بلباو.

الجدير بالذكر أن إينيغو مارتينيز كان بالفعل قد وافق على شروط الانضمام لنادي برشلونة لمدة 4 سنوات، كما أنه أغلق باب المفاوضات تمامًا مع أتلتيك بلباو قبل شهور، حيث أن اللاعب لا يرغب في تجديد عقده مع النادي.

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