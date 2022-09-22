اقترب كأس العالم قطر 2022 والذي يعد الحدث الرياضي المنتظر هذا العام، لذلك لا بد أن نتوقف قليلًا للتعرف على أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم ، حيث أن البعض منهم ترك بصمته في المستطيل الأخضر ولا يزال حتى هذا اليوم حاضرًا في قلوب وأذهان عشاق الساحرة المستديرة.

ويوم 20 نوفمبر العام الحالي، تنطلق النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي يحلم أي لاعب كرة قدم أن يفوز ويتوج بها مع منتخب بلاده، وهذه المرة ستكون المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم المونديال في دولة عربية والمرة الأولى التي يلعب فيها المونديال في شهر نوفمبر.

ملعب لوسيل (المصدر: أ ف ب)

ولا شك أن رفع كأس العالم أفضل إنجاز يمكن أن يسجل في تاريخ أي لاعب، ولكن عند الحديث عن أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم ، فهنا نتحدث أيضًا عن إنجاز مهم جدًا، حيث أن كل لاعب بالتأكيد يريد أن يمثل منتخب بلاده بأكبر عدد ممكن من المشاركات وخاصة في بطولة من أكبر وأهم البطولات الرياضية في العالم.

أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم

فيما يلي نستعرض لكم قائمة أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم ، وتتضمن القائمة 10 لاعبين أو إن صح القول أساطير حققوا أكبر عدد من المشاركات مع منتخب بلادهم في كأس العالم ولا تزال أسماؤهم حاضرة بقوة حتى يومنا هذا لأسباب متنوعة سنتعرف عليها فيما يلي.

لوثار ماتيوس – ألمانيا (25 مباراة)

أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس مواليد 1961، والذي يعد الأول في قائمة أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم، حيث أنه شارك مع المنتخب الألماني في 150 مباراة دولية من ضمنهم 25 مباراة في كأس العالم، وكان قائد المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم عام 1990.

لوثار ماتيوس (المصدر: أ ف ب)

ويعتبر ماتيوس أول من حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، حيث لعب خلال مسيرته الكروية للعديد من الأندية البارزة مثل بايرن ميونخ وإنتر ميلان وكان من لاعبين الوسط المميزين بين أبناء جيله، وخاض ماتيوس أيضًا التجربة في عالم التدريب، حيث درب المنتخب البلغاري ودرب رد بول سالزبورغ، وفي الوقت الحالي يعمل ناقدًا رياضيًا.

ميروسلاف كلوزه – ألمانيا (24 مباراة)

ميروسلاف كلوزه المهاجم الألماني الفذ مواليد 1978 والذي لا يقل أهمية عن ماتيوس، حيث أنه ضمن قائمة أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 24 مباراة، وهو من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كأس العالم متخطيًا رونالدو البرازيلي برصيد 16 هدفًا، وذلك بعد أن شارك للمرة الأخيرة في مونديال 2014 والذي استطاع خلاله تسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده أمام غانا، وواحد من الأهداف في المباراة التي هزمت فيها ألمانيا البرازيل 7-1.

ميروسلاف كلوزه (المصدر: أ ف ب)



وبعد أن أعلن كلوزه اعتزاله كرة القدم في عام 2016، اتجه لعالم التدريب وكان ضمن الطاقم المساعد في المنتخب الألماني حتى عام 2018، وحاليًا هو مدرب نادي ألتاخ النمساوي الذي تعاقد معه في 2022، وهي أول مهمة تدريبية للأسطورة الألمانية.

باولو مالديني – إيطاليا (23)

عندما يتم الحديث عن أساطير الدفاع تاريخيًا في عالم كرة القدم، بالتأكيد أن أول اسم سيخطر على بال أي حد هو المدافع الإيطالي باولو مالديني الذي سجل اسمه ضمن قائمة أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 23 مباراة، حيث خاض مع منتخب بلاده 126 مباراة دولية، ويحمل أيضًا الرقم القياسي في عدد الدقائق التي شارك فيها في كأس العالم والتي تبلغ 2216 دقيقة.

باولو مالديني (المصدر: أ ف ب)

مالديني صاحب الـ54 عامًا أحد أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة أعلن الاعتزال في عام 2009، ويعد الكابيتانو أحد أساطير نادي ميلان الإيطالي، فهو أكثر من شارك في الدوري الإيطالي برصيد 647 مباراة، حيث حقق خلال هذه الفترة الطويلة 5 دوري أبطال، 7 دوري إيطالي والعديد من البطولات الأخرى، وحاليًا يشغل مالديني منصب المدير التقني في نادي ميلان.

أوفي سيلر – ألمانيا (21 مباراة)

استطاع المهاجم الألماني الراحل أوفي سيلر أن يخوض 4 مونديالات مع منتخب بلاده، ليسجل اسمه ضمن قائمة أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم برصيد 21 مباراة، حيث أنه شارك في نسخ كأس العالم ما بين 1958-1970، وتمكن آنذاك من أن يكون أول لاعب على الإطلاق يشارك في 20 مباراة في كأس العالم.

أوفي سيلر (المصدر: أ ف ب)

ولم يلعب أوفي سيلر إلّا لنادي المدينة التي ولد بها وهو نادي هامبورغ، حيث قضى فيه 22 عامًا وحصد العديد من البطولات مع الفريق، ولكن في آخر موسم له لعب مع نادي كورك سيلتيك، وكان سيلر قد فارق الحياة في 2021 عن عمر ناهز 85 عامًا.

دييغو أرماندو مارادونا – الأرجنتين (21 مباراة)

دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية والأفضل في التاريخ، فإلى جانب أنه أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 21 مباراة، فهو أفضل من لمس الكرة وأبدع وأمتع عشاق المستديرة لسنوات وسنوات بمهاراته الاستثنائية التي تمكن من خلالها أن يجلب بطولة كأس العالم الثانية لمنتخب الأرجنتين في عام 1986.

مارادونا لعب للعديد من الأندية البارزة خلال مسيرته الكروية مثل برشلونة وبوكا جونيورز وإشبيلية، ولكن حينما لعب لنادي نابولي الإيطالي كانت قصة مختلفة تمامًا، حيث أن مارادونا حقق العديد من الإنجازات مع النادي الإيطالي، مما جعله أسطورة النادي، وملعب النادي حاليًا يحمل اسمه.

دييغو أرماندو مارادونا (المصدر: أ ف ب)

دييغو أرماندو مارادونا خاض تجربة التدريب بعد فترة طويلة من اعتزاله كرة القدم، ولعل أبرزها تدريبه للمنتخب الأرجنتيني وظهوره معهم في كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، ولكنه لم يوفق كثيرًا في هذه التجربة وكانت نتائجه مخيبة للآمال في تلك البطولة، وتوفي أسطورة كرة القدم في 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا إثر تعرضه لنوبة قلبية.

كافو – البرازيل (20 مباراة)

عند الحديث عن أي ظهير في عالم كرة القدم، فمن المؤكد أنه يجب أن يتم مقارنته بأعظم ظهير في تاريخ اللعبة وهو اللاعب البرازيلي كافو الذي حجز له مكانًا في قائمة أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 20 مباراة، حيث شارك في 4 مونديالات مع منتخب بلاده تمكن خلالها من الفوز معهم ببطولة كأس العالم في 1994 و2002.

كافو (المصدر: أ ف ب)

كافو صاحب الـ52 عامًا لعب آخر مبارياته في مسيرته الكروية في 2008 مع ميلان في نهاية الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، ولعب للعديد من الأندية خلال مسيرته الكروية مثل سرقسطة، روما، ميلان، ولم يخض كافو تجربة التدريب وهو حاليًا سفير برنامج إرث قطر.

فيليب لام – ألمانيا (20 مباراة)

فيليب لام القائد وأحد أفضل الأظهرة في عالم كرة القدم شارك في 113 مباراة مع المنتخب الألماني، وبالتأكيد هو ضمن قائمة أكثر لاعبين خوضًا للمباريات في كأس العالم برصيد 20 مباراة، ومن أحد أبرز إنجازاته أيضًا أنه لم يحصل على أي بطاقة حمراء خلال مسيرته.

فيليب لام (المصدر: أ ف ب)

فيليب لام صاحب الـ38 عامًا كان اللاعب الوحيد الذي شارك في كافة المباريات مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2010، كما تمكن من الفوز ببطولة كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني ليعلن بعدها اعتزاله دوليًا، وقضى المدافع الألماني مسيرته في الأندية مع بايرن ميونخ واعتزل نهائيًا في 2017.

لم يخض لام أي تجربة في عالم كرة القدم بعد الاعتزال، واتجه تركيزه إلى دعم الأطفال عن طريق المشاريع الخيرية التي تتم من خلال المؤسسة الخيرية التي يمتلكها، والتي تساعد الأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم المادي.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

أولى مباريات كأس العالم قطر 2022