أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 نستعرض تفاصيلها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، خاصة مع قرب انطلاق الحدث الرياضي الأكبر عالميًا في نوفمبر المقبل والذي يترقبه الجميع في كافة أنحاء الكرة الأرضية.

وبدأ العد التنازلي لبطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي تقام لأول مرة في دولة عربية، حيث تتجه الأنظار حاليًا إلى أولى المباريات في كأس العالم قطر 2022، ويتطلع جمهور الساحرة المستديرة لمعرفة تفاصيل المباراة الأولى مثل الموعد والملعب والمنتخبات التي ستتواجه.

موعد أولى مباريات كأس العالم قطر 2022

أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 ستكون بالتأكيد بين البلد المنظم للبطولة وهو منتخب قطر الذي سيواجه منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى من مجموعات كأس العالم، وتم تحديد تفاصيل المباراة كما يلي:

أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 : قطر ضد الإكوادور

الموعد: الأحد 20 نوفمبر 2022 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

الملعب: استاد البيت

ملعب البيت (المصدر: أ ف ب)

ومن المقرر أن يتم بث أولى مباريات كأس العالم قطر 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي ستبث مباريات كأس العالم حصريًا عبر شاشتها، وبحسب ما ذكر فإن قناة بي إن الرياضية ستطلق مجموعة قنوات مخصصة لنقل أحداث كأس العالم باشتراك خاص، وسيتم تفعيل هذه القنوات مع بداية المونديال تحت اسم بي إن سبورتس ماكس beIN Sports MAX.

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