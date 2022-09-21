القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 أبرز ما يبحث عنه جماهير كرة القدم في الوقت الحالي، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق مونديال قطر الذي يقام لأول مرة في دولة عربية ولأول مرة في موعد مختلف عن ما عهده الجميع والذي تقرر في نوفمبر المقبل.

وعادة ما يختلط الأمر على البعض خاصة عندما يتعلق الأمر بمعرفة القنوات الناقلة لكأس العالم ، حيث تصبح هناك بعض الجهات التي تروج أنها تنقل مباريات كأس العالم خاصة مع انطلاقة المونديال بهدف جلب المشاهدات والزيارات، ولكن من خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 حصريًا.

ملعب لوسيل (المصدر: أ ف ب)

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022

القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 بالتأكيد هي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والتي ستبث مباريات كأس العالم حصريًا عبر شاشتها، حيث تعتزم قناة بي إن الرياضية إطلاق مجموعة قنوات مخصصة لنقل أحداث كأس العالم قطر 2022 باشتراك خاص، وسيتم تفعيل هذه القنوات مع بداية المونديال تحت اسم بي إن سبورتس ماكس beIN Sports MAX.

بي إن سبورتس القطرية (المصدر: أ ف ب)

لذلك ننصح بالاشتراك بباقة القنوات الناقلة لكأس العالم قطر 2022 مع بي إن سبورتس لضمان جودة الصورة والصوت، وعدم الاضطرار للدخول للروابط والصفحات التي سيتم تداولها في ذلك الوقت والتي قد يحمل بعضها برامج خبيثة ومضرة بالأجهزة والهواتف الذكية.

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