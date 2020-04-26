ألفيش يحلم بإنهاء مسيرته مع بوكا جونيورز

يطمح داني ألفيش في إنهاء مسيرته مع بوكا جونيورز، في حال حصوله على عرض رسمي من النادي، خلال المستقبل القريب.

وأبدى مدافع ساو باولو إعجابه الشديد بتاريخ بوكا جونيورز وعظمة جمهوره، لذلك فإن اللعب له قبل اعتزاله سيكون قراراً موفقاً بالنسبة له، وفقاً لما صرح به عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

واستبعد البرازيلي العودة من جديد إلى الدوريات الأوروبية، بعد مسيرة حافلة مع كل من إشبيلية، وبرشلونة، ويوفنتوس، وباريس سان جيرمان، خلال سنوات سابقة.

يذكر أن الظهير الأيمن أشار إلى أن فترته مع برشلونة هي الأفضل على الإطلاق، خاصة أثناء تولي بيب غوارديولا قيادة الفريق في الفترة ما بين 2008 حتى 2012.