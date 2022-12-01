ألمانيا تغادر كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات

انتهت مباراة ألمانيا بالفوز على كوستاريكا بنتيجة 4-2 في إطار منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022 لحساب المجموعة الخامسة.

ولكن على الرغم من تحقيق الفوز، إلّا أن الماكينات الألمانية ودعت بطولة كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات، بعد أن خرجت أيضًا من نفس الدور في كأس العالم 2018 في روسيا.

ألمانيا خارج كأس العالم للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات

ودعت ألمانيا بطولة كأس العالم 2022 من دور المجموعات، على الرغم من فوزها على كوستاريكا بنتيجة 4-2، سجل للألمان غنابري في الدقيقة 10، كاي هافيرتز في الدقيقة 73 والدقيقة 85، واختتم التسجيل نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 89، في حين سجل لكوستاريكا يلتسين تيخيدا في الدقيقة 58، وخوان بابلو فارغاس في الدقيقة 70.

يشار إلى أن منتخب إسبانيا ومنتخب اليابان خطفا بطاقة التأهل للدور الثاني من بطولة كأس العالم 2022، وجاءت اليابان في الصدارة بعد الفوز على الماتادور الإسباني بنتيجة 2-1، لتصبح اليابان في المركز الأول برصيد 6 نقاط، اسبانيا برصيد 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف، ألمانيا برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، كوستاريكا في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

مارتينيز مدرب بلجيكا يغادر منصبه بعد الخروج من كأس العالم