جدول مباريات كأس العالم غدا الجمعة 2 ديسمبر 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل مواجهات المجموعتين السابعة والثامنة والقنوات الناقلة لها.

تعلن مباريات غدا كأس العالم قطر 2022 عن نهاية مرحلة المجموعات بشكل رسمي، حيث ستخوض آخر مجموعتين السابعة والثامنة آخر مباريات الجولة الثالثة، وستكون هناك مواجهات من العيار الثقيل ومليئة بالحماس والإثارة، حيث يلتقي غانا ضد أوروغواي، كوريا الجنوبية ضد البرتغال، الكاميرون ضد البرازيل، صربيا ضد سويسرا.

جدول مباريات كأس العالم غدا الجمعة 2 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة

كأس العالم قطر 2022 – دور المجموعات – الجولة الثالثة

غانا ضد أوروغواي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

كوريا الجنوبية ضد البرتغال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

الكاميرون ضد البرازيل – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 1 Max

صربيا ضد سويسرا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD 2 Max

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

ما طبيعة الحوار الذي دار بين ميسي وليفاندوفسكي؟