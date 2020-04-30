أمين حارث موهبة مغربية تحت مجهر برشلونة

يسعى برشلونة للحصول على خدمات لاعب المنتخب المغربي الموهوب أمين حارث (22 عاماً) نجم شالكه في حال تعذر التعاقد مع نيمار في ضوء المبلغ الكبير الذي يطلبه باريس سان جيرمان للتنازل عن خدماته.

وتخطط إدارة البارسا لضم عدة لاعبين مميزين نهاية الموسم، وفي مقدمتهم نيمار، لكنها تبحث في الوقت نفسه عن بديل في حال فشل صفقة ضم الدولي البرازيلي وفقاً لـ "روسيا اليوم".

ويعتبر نجم باريس سان جيرمان أحد أهم أضلاع خطة برشلونة لبناء فريق جديد، حيث يسعى المسؤولون لاستعادة المهاجم بأي شكل.

ولكن يبدو أن آمال برشلونة في استعادة نيمار لن تتحقق، في ظل المقابل المادي الكبير الذي كلف خزائنه بقيمة 222 مليون يورو.

وكشفت تقارير الأربعاء، أن برشلونة وجد لاعباً مميزاً يمكنه القيام بدور نيمار، كما أنه لن يكلف خزينة النادي الكثير، وهو النجم الشاب حارث.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولي البلاوغرانا يراقبون حالياً باهتمام كبير الدولي المغربي.

ونجح حارث في لفت الأنظار إليه هذا الموسم في ظل المستوى المميز الذي قدمه في الدوري الألماني، حيث يتألق في مركز صانع الألعاب والمهاجم المتأخر بشكل كبير.

وقالت الصحيفة أن البارسا تحدث مع شالكه للحصول على توقيع المهاجم المغربي منذ عدة أشهر لكن النادي الألماني رفض التفريط فيه، ثم عرضوا على برشلونة الحصول على المدافع جان كلير توديبو بشكل نهائي مقابل الموافقة على بيع حارث، وهو ما رفضه جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة.

ويلعب توديبو، هذا الموسم على سبيل الإعارة مع شالكه، مع وجود بند في عقده يتيح للنادي الألماني شرائه نهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو، لكنه مبلغ سيكون من الصعب توفيره في ظل الأزمة المالية التي ضربت الأندية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن حارث أحرز 7 أهداف خلال 27 مباراة شارك فيها مع شالكه هذا الموسم، وصنع مثلها لزملائه.