أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام شفيونتيك

لم يحالف الحظ البطلة العربية التونسية أنس جابر في المباراة النهائية لبطولة أمريكا المفتوحة، حيث خسرت النهائي بنتيجة 2-0 يوم السبت 10 سبتمبر أمام منافستها البولندية إيجا شفيونتيك.

واستطاعت اللاعبة البولندية التفوق في المجموعة الأولى 6 أشواط مقابل شوطين فقط للتونسية أنس جابر، ولم يتخطى وقت المجموعة الاولى 31 دقيقة، ومن هنا بدأ التوتر والتسرع يستحوذ على البطلة التونسية.

أنس جابر تخسر نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أمام منافستها البولندية

بعد خسارة المجموعة الأولى، خسرت أنس جابر المجموعة الثانية بنتيجة 3 أشواط مقابل واحد، وكانت مدة الأربع أشواط الأولى من المجموعة الثانية 30 دقيقة والتي تعادل نفس مدة المجموعة الأولى كاملة.

وحاولت البطلة التونسية العودة ومحاولة التعديل وبالفعل تمكنت من التعادل في نتيجة الأشواط 4-4، إلّا أن شفيونتيك تفوقت بشوط خامس وسادس وتحولت المجموعة لشوط فاصل وكانت الأفضلية للبولندية التي أعلن فوزها في المباراة وحصدت لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على حساب التونسية أنس جابر.

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