أنشيلوتي يدافع عن بنزيما بعد إضاعته ركلة الجزاء أمام أوساسونا

خرج مدرب ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي عن صمته، وتحدث حول مهاجمه كريم بنزيما الذي كان سببًا في تعادل فريقه يوم أمس أمام أوساسونا 1-1 وانتهاء سلسلة انتصارات الملكي المتواصلة في الليغا هذا الموسم.

وعلق أنشيلوتي حول الأمر موضحًا أن المهاجم الفرنسي كان عائدًا من الإصابة، مؤكدًا أن هذه المباراة هي ليست أفضل مباريات بنزيما هذا الموسم، إلى جانب أنه من الواضح بعد مباراة أمس أنه ليس جاهزًا بعد وبحاجة للمزيد من التدريب لاستعادة مستواه ولياقته.

كارلو أنشيلوتي (المصدر: أ ف ب)

أنشيلوتي يدافع عن بنزيما بعد ركلة الجزاء الضائعة أمام أوساسونا

في تصريحات صحفية، أعرب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن عدم رضاه عن التعادل أمام أوساسونا الذي أتاح الفرصة لبرشلونة لتصدر الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي مدافعًا عن بنزيما: "لم تكن هذه أفضل مباريات بنزيما، ولكن هذا متوقع خصوصًا وأنه لم يشارك في بعض المباريات الفترة الماضية بسبب الإصابة".

وتابع: "لقد كان بنزيما يتدرب الفترة الماضية وبذل مجهودًا كبيرًا، لكن من الواضح أنه لم يكن جاهزًا للمباراة أمام أوساسونا بشكل كافٍ، لذلك عليه أن يعمل أكثر ليكون جاهزًا للمباريات القادمة".

واختتم مدرب الملكي تصريحاته: "كريم بنزيما أحرز الموسم الماضي أهم ضربتين جزاء والجميع يعلم ذلك، هو أفضل من يسدد ركلات الجزاء في الفريق وسيكون هو الاختيار الأول للتسديد دائمًا".

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