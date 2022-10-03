نجم الريال تشواميني: أنا لست بوغبا الجديد!

أكد نجم وسط ريال مدريد تشواميني أنه لا يريد ويرفض تمامًا أن تتم مقارنته بمواطنه الفرنسي بول بوغبا، وذلك خلال تصريحات صحفية له خلال مقابلة أجراها لموقع "Telefoot".

وقال تشواميني خلال اللقاء الصحفي: "بوغبا الجديد؟ أنا لست بوغبا الجديد، أنا أوريلين تشواميني، وأنا أحاول أن أكتب قصتي الخاصة بعيدًا عن أي مقارنات بأي أحد".

أوريلين تشواميني (المصدر: أ ف ب)

نجم ريال مدريد أوريلين تشواميني يرفض مقارنته بمواطنه بوغبا

تابع تشواميني خلال تصريحاته الصحفية وشدد على نفس الفكرة قائلًا: "بوغبا لاعب أعتبرته قدوة بالنسبة لي عندما كنت يافعًا وما زلت، نحن نلعب في نفس المركز، ولكن هناك بوغبا واحد فقط".

واستكمل: لقد تابعت نغولو كانتي كثيرًا، وباتريك فييرا، باختصار لقد اهتممت بكل لاعبي الوسط في فرنسا، سواء الحاليين أو الذين اعتزلوا، وذلك لأكون قادرًا على تكوين صورة واضحة عن مؤهلاتهم في مركز الوسط لأتمكن فيما بعد من تكوين صورتي الخاصة كلاعب".

وحول شراء مدريد له من موناكو بمبلغ 80 مليون يورو، علق تشواميني: "لا يهم مبلغ الانتقال الذي دفعه مدريد لموناكو، هناك ضغط دائمًا في الملكي والأضواء مسلطة باستمرار، أنا أحاول أن أواكب التوقعات دائمًا، لأفعل ما أستطيع فعله على أرض الملعب، وحتى الآن الأمور تسير على ما يرام".

واختتم تشواميني: "لست أنا من حدد المبلغ الذي دفع في صفقة انتقالي من موناكو سواء كان 80 أو 60 أو حتى 40 مليون، في النهاية عندما تصل إلى ريال مدريد، كشخص مبتدئ عليك دائمًا أن تؤدي ما عليك".

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

إريكسن: مانشستر يونايتد افتقر إلى الشجاعة أمام سيتي