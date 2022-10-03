تين هاغ يشعر بالقلق من إصابة رافاييل فاران

أعرب المدرب الهولندي لنادي مانشستر يونايتد تين هاغ عن قلقه بشأن إصابة قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران، والذي اضطر أمس لمغادرة الملعب خلال المباراة التي تعرض فيها فريقه للهزيمة أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر يوم أمس فاران أرض الملعب اضطراريًا في الشوط الأول، وذلك بعد إصابته خلال الدفاع أمام واحدة من الهجمات العديدة والشرسة للسيتي بقيادة هالاند ورفاقه.

إريك تين هاغ (المصدر: أ ف ب)

تين هاغ يوضح سبب قلقه من إصابة رافاييل فاران

بعد الخسارة التي مني بها أمس تين هاغ على يد السيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، خرج المدرب الهولندي ليعرب عن قلقه حول إصابة قلب دفاع اليونايتد فاران، وقال خلال المؤتمر الصحفي: "لا أعتقد أن فاران كان يمكنه أن يكمل المباراة حتى ولو كانت النتيجة يمكن تعديلها، لذلك اتخذت قرار استبداله سريعًا".

وتابع هاغ: "وفي الحقيقة أخرجته من المباراة لأنك عندما تكون مهزومًا بأربعة أهداف، لا تريد أن تخاطر بأن يبقى اللاعب ويتعرض لإصابة أكثر خطورة، لكن للأسف على ما يبدو أن إصابة فاران ليست هينة وذلك ما جعلني اتخذ قرار استبداله دون تردد".

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