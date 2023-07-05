أنشيلوتي يرشح تشابي لخلافته في تدريب ريال مدريد

رشح الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبه السابق الإسباني تشافي ألونسو لخلافته في تدريب ريال مدريد مستقبلاً، بحسب برنامج "إل تشيرينغيتو".

ودخل المدير الفني المخضرم العام الأخير من عقده مع النادي الملكي وسط تقارير ربطته بالإشراف على منتخب البرازيل.

ولدى سؤاله عن المرشح المثالي لخلافته في ريال بعد انتهاء عقده، لم يتردد أنشيلوتي في اختيار مدرب باير ليفركوزن الحالي.

وسبق للثنائي العمل سوياً في ريال مدريد وبايرن ميونخ وتربطهما علاقة مميزة.

وكان تشابي (41 عاماً) قد نال إشادة كبيرة بعد موسم أول مميز رفقة ليفركوزن قاده خلاله لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، ولاحتلال المركز السادس في الدوري الألماني (بوندسليغا).

يذكر أن عقد المدرب الإسباني مع العملاق الألماني سيصل إلى نهايته بحلول صيف العام المقبل.