أنشيلوتي يستنكر خسارة ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو

البوابة – اعترف مدرب نادي ريال مدريد السيد كارلو أنشيلوتي أنه كان من الصعب عليه وعلى اللاعبين في الفريق تقبل فكرة الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة.

وبالفعل، كان الميرنغي يمتلك زمام الأمور في المباراة قبل أن يعود البارسا ويسجل هدفًا قاتلًا في الوقت بدل الضائع عن طريق فرانك كيسي، ليعتلي صدارة الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة.

تصريحات أنشيلوتي عقب الهزيمة أمام برشلونة في الكلاسيكو

نقل موقع "Tribalfootball" تصريحات المدرب كارلو أنشيلوتي التي كانت في طياتها الكثير من الاستياء والاستهجان بعد الخسارة في الدقائق الأخيرة في الكامب نو وضياع 90% من فرصة التتويج بلقب الليغا.

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وقال أنشيلوتي: "لقد ابتعدنا أكثر من ذي قبل وأصبحت الأمور أصعب الآن، لكننا سنعطي كل ما لدينا حتى آخر مباراة في الدوري، والحقيقة هي أننا لم نكن نستحق هذه الخسارة، لقد بذلنا كل ما في وسعنا ولعبنا جيدًا واستطعنا تسجيل هدف الفوز لكن ألغي بداعي التسلل".

وأضاف: "نشعر بالحزن والأسى بسبب ذلك، لكننا فخورون بالأداء الذي قدمناه، لقد كنا على أعلى مستوى منذ الدقيقة الأولى وحتى آخر دقيقة، لم نكسب بسبب التسلل المشكوك في أمره كثيرًا، وهذا سيجعلنا نعود إلى مدريد والكثير من الشكوك ستبقى ملتصقة في عقلنا".

وعن ضياع فرصة التتويج بلقب الليغا، قال أنشيلوتي: "أولويتنا أن نكون جاهزين لكل مباراة، هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الموسم بقوة، أنا فخور بالفريق وبالأداء الذي يقدمونه، سنحارب حتى النهاية في كل المنافسات وبكل ثقة حتى في الليغا أيضًا".