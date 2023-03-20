سيرجي روبيرتو: نتمنى عودة ميسي..الجميع يريده في برشلونة

البوابة – خرج اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو عن صمته خلال آخر تصريحاته الصحفية لوسائل الإعلام، وذلك عندما سئل عن إمكانية عودة ميسي إلى الكامب نو وبرشلونة الصيف المقبل.

وجاءت هذه التصريحات عقب الفوز المهم الذي حققه البارسا يوم أمس في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1، والذي حسم فيه لقب الليغا بنسبة كبيرة، كما أن روبيرتو كان ضمن الأسماء المؤثرة في هذه المواجهة وتم اختياره رجل المباراة.

سيرجي روبيرتو يتحدث عن عودة ميسي إلى برشلونة

نقل الصحفي الإيطالي البارز في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو تصريحات نجم الوسط في برشلونة الإسباني سيرجي روبيرتو، وذلك فيما يخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وإمكانية عودته إلى البلوغرانا.

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وقال روبيرتو: "أتمنى عودة ميسي، الجميع هنا في انتظاره، أنه لا يستحق المعاملة السيئة التي يتلقاها هناك في باريس سان جيرمان، نحن ننتظره هنا والجميع يريده في برشلونة".

يشار إلى أن ليو ميسي كان قد خرج مسرعًا يوم أمس عقب الخسارة أمام رين في الدوري الفرنسي، وذلك بعد أن قامت جماهير باريس بإطلاق صافرات الاستهجان بحقه كنوع من اللوم على الهزيمة.