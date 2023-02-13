أنشيلوتي يعلن رحيله عن ريال مدريد بحال حدث هذا الأمر

أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي والمدير الفني لنادي ريال مدريد خلال تصريحات صحفية نقلها موقع "Tribalfootball"، بأنه ملتزم تمامًا بعقده مع النادي الإسباني.

وكان خلال الفترة الماضية قد تم ربط اسم أنشيلوتي بتدريب منتخب البرازيل، وخاصة بعد فوزه في كأس العالم للأندية في المباراة النهائية أمام الهلال السعودي التي لعبت يوم السبت.

أنشيلوتي يكشف موقفه من الاستمرار في تدريب ريال مدريد

تحدث مدرب الملكي حول إمكانية رحيله عن تدريب النادي الإسباني ولكن في حالة واحدة فقط، وقال: "لن أغادر مكاني هنا إلّا إذا أرادت إدارة النادي طردي".

وأضاف: "أنا ممتن وسعيد جدًا أنني جزء من تاريخ نادي ريال مدريد، لقد حظينا بأوقات رائعة هنا في المغرب، وخاصة بوجود مؤازرة وتشجيع كبير من قبل محبي الميرنغي، لقد غادرنا ونحن سعيدون جدًا".

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يشار إلى أن ريال مدريد بقيادة أنشيلوتي خلال الموسم الحالي حقق بطولة كأس العالم للأندية كأول لقب، ولا يزال الملكي في خضم المنافسة على الليغا ودوري أبطال أوروبا، ومع نهاية العام قد يضيف المزيد من الألقاب إلى الحصيلة النهائية.