أنشيلوتي ينفي إمكانية عودة رونالدو إلى ريال مدريد

نفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ما نقلته وسائل الإعلام عن تفكير النادي بإعادة الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه هذا الصيف.

وغادر الهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات صفوف الفريق الملكي عام 2018 صوب يوفنتوس الذي لم تكن مسيرته معه على قدر التوقعات.

ويدخل المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً الموسم الأخير من عقده مع فريق السيدة العجوز، ويقال أنه لا يريد البقاء في تورينو لإكماله.

وارتبط اسم "صاروخ ماديرا" خلال الساعات الماضية بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وتناقلت وسائل الإعلام شائعات تؤكد أن أنشيلوتي يريد إعادة النجم البرتغالي إلى مدريد.

لكن المدير الفني الإيطالي رد على ما أشيع عبر حسابه على موقع تويتر، حيث قال: "يعتبر كريستيانو أسطورة في ريال مدريد، له كل الحب والاحترام، لكني لم أفكر قط في التعاقد معه.

"الفريق يسير قدماً... إلى الأمام مدريد".