أهداف مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 (صور)

نستعرض لكم أهداف مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022، والتي استطاع من خلالها منتخب التانغو الإبقاء على حظوظه في التأهل للدور الـ16 وضمان عدم الخروج من المنافسة مبكرًا.

أهداف مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022

أحرزت الأرجنتين الهدف الأول لها أمام المكسيك عن طريق النجم ليونيل ميسي في الدقيقة 64 بتسديدة زاحفة في مرمى الحارس أتشوا.

أهداف مباراة الأرجنتين والمكسيك (المصدر: أ ف ب)

عززت الأرجنتين تقدمها على المكسيك بهدف ثانٍ عن طريق اللاعب إنزو فرنانديز في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

أهداف مباراة الأرجنتين والمكسيك (المصدر: أ ف ب)





يشار إلى أن الأرجنتين حاليًا في المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب بولندا صاحب المركز الأول، وتحل السعودية في المركز الثالث بفارق الأهداف، فيما تتذيل المكسيك ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

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