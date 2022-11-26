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كأس العالم: تونس تخيب الآمال وتسقط أمام أستراليا

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:40
دحمان حارس تونس يعجز عن التصدي لرأسية ديوك (المصدر: أ ف ب)
دحمان حارس تونس يعجز عن التصدي لرأسية ديوك (المصدر: أ ف ب)

خسر منتخب تونس أمام نظيره الأسترالي اليوم السبت بهدفٍ دون رد في المباراة التي جرت على أرضية ستاد الجنوب لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ولم يظهر التونسيون بالصورة المطلوبة وقدموا أداءً مخيباً للآمال خصوصاً في الشوط الأول، رغم أنهم تحسنوا بشكلٍ لافت خلال الحصة الثانية.

في المقابل، قدم الأستراليون أداءً واثقاً هددوا من خلاله مرمى الحارس أيمن دحمان في أكثر من مناسبة، لكن صحوة دفاع "السوكيروس" حالت دون تسجيل يوسف المساكني وزملائه طوال الـ 90 دقيقة.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23 برأسية ذكية للمهاجم ميتشيل ديوك غالطت الحارس التونسي لتسكن شباكه.

أستراليا تقهر تونس (المصدر: أ ف ب)
أستراليا تقهر تونس (المصدر: أ ف ب)

تونس تتعثر وأستراليا تتقدم

بهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب التونسي عند نقطة واحدة ليتراجع إلى المركز الرابع والأخير.

فيما رفع منتخب أستراليا رصيده إلى 3 نقاط جعلته يحتل المركز الثاني مؤقتاً بانتظار نتيجة مباراة منتخبي فرنسا والدنمارك في وقت لاحق اليوم.

كلمات دالة:منتخب تونسمنتخب أسترالياكأس العالم 2022ميتشيل ديوك

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