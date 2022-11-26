حكم لقاء الأرجنتين والمكسيك بمونديال قطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الطاقم التحكيمي الذي أسند إليه مهمة إدارة مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم السبت في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وستجري المباراة بين المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثالثة من المونديال القطري في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

من هو حكم مباراة الأرجنتين والمكسيك اليوم؟

سيدير اللقاء الحكم الإيطالي الشهير دانييلي أورساتو، وسيتولى مساعدته مواطناه تشيرو كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، أما الحكم الرابع فهو الروماني ستيفان كوفاتش.

وسيشرف الإيطالي الآخر ماسيميليانو إيراتي على تقنية الفيديو المساعد (VAR).

يذكر أن منتخب الأرجنتين خسر مباراته الافتتاحية أمام السعودية بهدف لاثنين، فيما تعادل المنتخب المكسيكي مع بولندا دون أهداف.