أهداف مباراة الأرجنتين وفنزويلا 1-3 الودية

عودة ميسي للمنتخب لا تتكلل بالنجاح

تغلب منتخب فنزويلا على الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش التوقف الدولي.

تقدم سالومون روندون في الدقيقة السادسة بعد تمريرة من روبرتو روزاليس، وأضاف جون موريو ثاني الأهداف في الدقيقة 44 بعد تمريرة أخرى من روزاليس.

وفي الدقيقة 59 سجل لوتارو مارتينيز نجم إنتر هدف الألبيسيليستي الوحيد بعد تمريرة من جيوفاني لو سيلسو.

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أحيراً أتى جوزيف مارتينيز بثالث الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 75، بعد 3 دقائق من نزوله بدلاً من روندون.



وكانت هذه أول مباراة دولية لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، منذ يوليو 2018، وتحديداً دور الـ16 من كأس العالم 2018، الذي أسفر عن خسارة الفريق أمام البطل فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.