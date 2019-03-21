فينيسيوس: عودة زيدان لا تقلقني

فينيسيوس جونيور

اعترف الشاب فينيسيوس جونيورز نجم ريال مدريد أنه يشعر ببعض القلق عندما لا يسجل أهدافاً، رغم ظهوره المميز في الدوري الإسباني، مؤكداً أنه ليس قلقاً من عودة زين الدين زيدان لتدريب الملكي ورحيل مدربه السابق سانتياغو سولاري الذي منحه فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وقال البرازيلي الصاعد في تصريحات لشبكة "كادينا سير" الإذاعية في إسبانيا: "أشعر أني بخير وأنا أتحسن وسأعود قريباً، لا أحد يعرف متى سأعود لكني أعمل بشكل جيد للغاية ليكون ذلك في أقرب وقت".

يذكر أن فينيسيوس تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الركبة خلال المباراة التي خسرها ريال مدريد 1-4 أمام أياكس أمستردام في إياب دور الستة عشر من النسخة الجارية لدوري أبطال أوروبا.

وأضاف البرازيلي قائلاً: "بكيت يوم الإصابة لشعوري بالعجز والألم، فكرت في كل شيء وفكرت في أني سأفقد ظهوري الأول مع المنتخب".

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وتحدث فينيسيوس عن رحيل سولاري، وتولي زيدان المهمة بدلاً منه، فقال: "ذلك لا يقلقني، كان زيزو (زيدان) لاعباً كبيراً للغاية كما أنه مدرب عظيم، الجميع في الفريق يعرفونه، سيقوم بالأمر بشكل جيد، التدرب تحت قيادته شرف، رأيت القليل من مشاركاته كلاعب كرة، لا أذكر شيئاً، لكني أشاهد الفيديوهات الآن، لقد كان لاعباً مذهلاً".

وأعرب صاحب الـ 18 عاماً عن أمله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيراً إلى أن هذا قد يحدث بعد سبعة أو ثمانية أعوام من الآن، واستطرد قائلاً: "أعتقد أني سأفوز بالكرة الذهبية، لا أعلم في أي عمر سيحدث ذلك، لكن الفوز بها في الـ 25 أو الـ 26 سيكون أمراً جيداً".