أهداف مباراة تونس وسوازيلاند 4-0 تصفيات كأس الأمم الإفريقية

منتخب تونس

نجح المنتخب التونسي، في تحقيق فوز كبير برباعية نظيفة على ضيفه سوازيلاند في إطار الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية القادمة.



المنتخب التونسي سيطر على اللقاء منذ بدايته، وتألق حارس الضيوف في منع هدفاً محققاً من الشيخاوي في الدقيقة 14 من عمر اللقاء.



وفي الدقيقة 22، أعلن صيام الدين بن يوسف عن اول أهداف نسور قرطاج، برأسية قوية جاءت بعرضية من أيمن بن محمد من الجهة اليسرى.



وأضاف أنيس البدري، الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 33 بعد عرضية أرضية من طه ياسين الخنيسي، من الجانب الأيسر.

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وبعد سبع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، سجل نعيم السليتي الهدف الثالث لتونس، بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كشريدة، قابلها السليتي بتسديدة صاروخية في المرمي.



وسريعا وفي الدقيقة 62، أضاف ياسين مرياح الهدف الرابع لأصحاب الأرض، بعد عرضية من ركلة حرة نفذها علي معلول، ووضعها مرياح في الشباك برأسية قوية.



وفي الدقيقة 65 سجل يوسف المساكني الهدف الخامس، ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل، بعدما لمست الكرة في المساكني عقب تسديدة السليتي.