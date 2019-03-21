هيغواين في طريقه للعودة إلى يوفنتوس بعد تجربة فاشلة في إنجلترا

غونزالو هيغواين

أشارت صحيفة "ماركا" الخميس، إلى أن إدارة تشيلسي لا تفكر في تمديد التعاقد مع غونزالو هيغواين بعد انتهاء إعارته، وبات من المرجح عودته إلى يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

ويبدو أن مسؤولي تشيلسي يشعرون بالندم جراء انتداب المهاجم الأرجنتيني الذي فشل في إثبات نفسه مع البلوز حتى الآن، حيث سجل 3 أهداف فقط في جميع المسابقات منذ انتقاله في يناير الماضي، مع عدم حصوله على ثقة المدرب ماوريتسيو ساري.

وينص عقد هيغواين مع تشيلسي على إمكانية تمديد الإعارة حتى عام 2020 مقابل 18 مليون يورو، أو شرائه بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو الصيف القادم.

يوفنتوس يتجنب السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رونالدو

خبير جينات يؤكد إمكانية استنساخ ميسي

ساني يتعرض للإصابة خلال ودية ألمانيا وصربيا

فيدال مهدد بالغياب عن مواجهة المكسيك

استدعاء تشافي لتمثيل منتخب كتالونيا

ووفق المصادر المقربة من النادي الإنجليزي، سيغادر هيغواين في الأغلب الفريق نهاية الموسم الجاري، ليعود إلى ناديه الأصلي يوفنتوس في حالة عدم تفعيل خيار تمديد التعاقد.

وهذا ليس المنعرج السيء في مسيرة النجم الأرجنتيني هذا الموسم، إذ أنه خاض تجربة باءت بالفشل أيضاً رفقة ميلان قبل التوجه إلى لندن.